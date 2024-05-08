Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı! "Muhteşem atmosfer, büyük istek"

ALİ GÜLTİKEN: MUHTEŞEM ATMOSFER, BÜYÜK İSTEK!

Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir... Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında

bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı.