Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı! "Muhteşem atmosfer, büyük istek"
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'lık skorun rövanşında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Murat Özbostan; siyah-beyazlıların bu galibiyetini değerlendirdi. İşte tüm detaylar...