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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı! "Muhteşem atmosfer, büyük istek"
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:44

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı! "Muhteşem atmosfer, büyük istek"

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'lık skorun rövanşında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Murat Özbostan; siyah-beyazlıların bu galibiyetini değerlendirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası’nda final biletini kaptı! Muhteşem atmosfer, büyük istek

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'lık skorun rövanşında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Murat Özbostan; siyah-beyazlılar'ın bu galibiyetini değerlendirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası’nda final biletini kaptı! Muhteşem atmosfer, büyük istek

Beşiktaş, 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü 1-0'la geçip, elinde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'na sımsıkı sarıldı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası’nda final biletini kaptı! Muhteşem atmosfer, büyük istek

ALİ GÜLTİKEN: MUHTEŞEM ATMOSFER, BÜYÜK İSTEK!

Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir... Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında
bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası’nda final biletini kaptı! Muhteşem atmosfer, büyük istek

Beşiktaş taraftarı hem oyuncularına ve takıma güvendiğini hem de bu turu çok istediğini, tribündeki duruşuyla net bir şekilde ortaya koydu. Oyuncuların maçın ilk dakikasından itibaren bu güveni arkalarına alıp mücadeleyi istedikleri noktaya taşımaları, taraftarı mutlu etti. Ankaragücü iyi bir takım...

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Kupası’nda final biletini kaptı! Muhteşem atmosfer, büyük istek

Emre hocanın kadro tercihine baktığımızda Ali Sowe yerine Bajic'i kullandığını gördük. Bu tercih kontrataktan daha ziyade top daha fazla sahip olarak oynama düşüncesiydi. Oyunun bir bölümünde istediğini gerçekleştirse de yediği gol bu tercihin negatif neticesi oldu.

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