Eskişehirspor kupa maçına hazırlanıyor

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşti. Yaklaşık 70 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan takım oyuncularından Gazişehir Gaziantep maçında görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışması, dar alanda oyun, artırmalı koşular ile antrenmanı tamamladı.