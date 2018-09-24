Eskişehirspor kupa maçına hazırlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda çarşamba günü deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak Eskişehirspor'da hazırlıklar başladı.
Türkiye Kupası 24 Eylül 2018, Pazartesi
Güncelleme: 24 Eylül 2018, Pazartesi 14:26
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşti. Yaklaşık 70 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan takım oyuncularından Gazişehir Gaziantep maçında görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışması, dar alanda oyun, artırmalı koşular ile antrenmanı tamamladı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Antalyaspor'da kupa mesaisi
-
"Bütün amacımız turu geçmek"
-
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur programı...
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur...