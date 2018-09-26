Erzincan’dan büyük sürpriz

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında 24 Erzincanspor sahasında Gazişehir'i konuk etti. Erzincan Stadı'ndaki maçta 3. Lig ekibi Erzincanspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek sürprize imza attı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Sedat Cengiz ve 51'de Muhammed Enes Yılmaz atttı. Gazişehir'in tek golü 83'te Oğulcan'dan geldi. Erzincanspor 25'te Burak Turan ve 90'da Ufuk Er'in gördüğü kırmızı kartlarla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.



PENDİKSPOR FAİR-PLAY İLE TURLADI

DÜN Pendikspor, Altınordu'yu 2-1 yenerek 4. tura çıkarken, maça ev sahibi takımın teknik direktörü Sinan Yücer'in davranışı damga vurdu. Üç oyuncu değişikliğini tamamlayan Altınordu 82. dakikada rakibiyle çarpışan Kerim Alıcı'nın maça devam edememesi nedeniyle 10 kişi kaldı. Bunun üzerine Sinan Yücer, fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar'ı oyundan aldı ve Pendik de karşılaşmayı 10 kişi tamamladı