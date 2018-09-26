Karabükspor kupada moral buldu
Spor Toto 1. Lig'de son sıraya demir atan Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Körfezspor'u 3-0 yenerek moral buldu.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 16:49
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Habip Tiryaki xx
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Can Sıkılmaz xx, Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran xx, Cihan Aydın xx (Doğukan Sabih Toksöz dk. 88 ?), Ahmet Karadayı xx (Fatih Kızılay dk. 80 xx), Batuhan Kurt xx, Arif Bostancı xx (Yusuf Akbulut dk. 61 xx), Melih Berat Arslan xx
Yedekler: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
KÖRFEZSPOR: Muhammed Demir x, Emirhan Subaş xx, Talha Özler xx, Faruk Erdoğan x, Semih Üstün x (Mustafa Baştürk dk. 80 x), Emirhan Arıcı xx, Emir Şen xx, Emrecan Yıldızhan x (Umut Kerem Ayar dk. 55 xx), Osman Kerem Akyol xx, Mehmet Mustafa Yıldızaç xx, Yasin Yeşilkır xx
Yedekler: Batuhan Kürkan
Teknik Direktör: Mehmet Gökhan Terci
Sarı Kartlar: Cihan, Ali Kemal (Karabükspor), Emir Şen (Körfezspor)
Goller: Abdullah Sezgin (dk. 52), Yusuf Akbulut (dk. 63 ve 90) (Karabükspor)
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