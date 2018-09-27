 CANLI | Giresunspor - Kocaelispor - Türkiye Kupası - 27 Eylül 2018 Perşembe

CANLI | Giresunspor - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, Atatürk Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe

Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 19:32

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor'u Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında konuk ediyor. A Spor'da naklen yayınlanan karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalıyor. Maçın yardımcı hakemleri ise İlker Takpak ve Anıl Usta.

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