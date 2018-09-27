 Gençlerbirliği zorlanmadan turu geçti - Türkiye Kupası - 27 Eylül 2018 Perşembe

Gençlerbirliği zorlanmadan turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor’u ağırlayan Gençlerbirliği, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe

Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 17:46

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gençlerbirliği, Bergama Belediyespor'u ağırladı. Rakibini 2-0 yenen Başkent temsilcisine turu getiren golleri Matei ve Nadir Çiftçi attı.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Kemal Avi xx, Hakan Karabalcık xx

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Özdemir xx, Nadir Çiftçi xx, Kari Arnason xx (Bekir Yılmazdk. 71 xx), Baruffi xx, Canberk Aydın xx, Mahmut Boz xx, Matei xx (Ahmet İlhan dk. 83 x), Cengizhan Akgün xx (Selçuk Şahin dk. 77 xx), Rahmetullah Berişbek xx
Yedekler: Taha Demirtaş, Ahmet Oğuz, Mert Nobre, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak Mazak xx, Samet Önger xx, Gökhan Şahin xx, Furkan Aydın xx, Sergen Şakirler xx, Bünyamin Uyanık xx (Baran Yardımcı dk. 56 xx), Tancer Baysal xx, Altan Aksoy xx, Ozan Başyılmaz xx (Mehmet Soyarslan dk. 80 xx), Alparslan Boyraz xx, Kaan Şaşmaz xx (Şamil Günay dk. 72 xx)
Yedekler: Fehmi Kızılata, Serhat Maden, Mehmet Tatlı, Can Yutaz
Teknik Direktör: Mustafa Sabri Odabaşı

Goller: Matei (dk. 12), Nadir Çiftçi (dk. 43) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Canberk Aydın (Gençlerbirliği), Furkan Aydın, Altan Aksoy (Bergama Belediyespor)

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