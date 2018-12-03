 BİZE ULAŞIN

Galatasaray, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş: 03 Aralık 2018 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:12

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı. İdmanın son bölümünde orta ve gol vuruşu çalışıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Ankara'ya gidecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Trabzonspor turu evine bıraktı
Giray Bulak: Bir de bunun ikinci ayağı var
Çaykur Rizespor'a evinde büyük şok
Sergen Yalçın: Kupaya önem veriyoruz
Alanyaspor, gol oldu yağdı