Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe yorumu: “Makine gibi bir takım vardı”

"Kolay görünenin aslında en zor olduğunu bir kez daha gördük. Topa, maça, oyuna ve her şeye hakimdi Fenerbahçe ama golü 80'den sonra bulabildi. Görkemli bir Süper Kupa resitalinden sonra, iki lig aşağıdan gelen rakibine karşı bir türlü tabela düğmesine bastıramadı.