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Fenerbahçe kupa maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Giriş: 18 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 18:11

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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