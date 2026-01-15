SON DAKİKA | Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü engeline takılmadı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ile Ali Alp üstlendi.
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Tammy Abraham, 55'inci dakikada El Bilal Toure ile 87'nci dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş grup aşamasında puanını 6'ya yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki bir sonraki maçta Kocaelispor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Gaziantep FK ile Başkent'te kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: 3-0
Goller: 15' Tammy Abraham, 55' El Bilal Toure, 87' Kartal Kayra Yılmaz
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Rashica, El Bilal Toure, Abraham.
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, İshak Karaoğul, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Halil Can Ayan, Erkam Develi, Tahsin Özler, Süleyman Luş, Diaby, Junior Fernandes.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure'ye aktardı. Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
65. dakikada sağ taraftan Taylan'ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.
72. dakikada Fernandes'in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Orkun'un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.
87. dakikada Salih'in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
NECİP UYSAL'A DESTEK
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu.
Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.
BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.
RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ
Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.
Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.
Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.
UDUOKHAI 103 GÜN SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan kupa karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.
BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANDI
Beşiktaş grup aşamasındaki ilk maçta Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 galip geldi ve grup aşamasına 3 puanla başladı.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 GOLLE GALİP
Ankara Keçiörengücü, grup aşamasındaki ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti ve grubuna 3 puanla başladı.
TOPLAM 4 MAÇ OYNANACAK
Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar 6'şarlı gruplarında 4'er maça çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3'üncüsü de aynı şekilde çeyrek final bileti alacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü