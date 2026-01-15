SON DAKİKA | Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü engeline takılmadı!

55. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



65. dakikada sağ taraftan Taylan'ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.



72. dakikada Fernandes'in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



74. dakikada Orkun'un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.



87. dakikada Salih'in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

NECİP UYSAL'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu.

Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.

RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ

Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.