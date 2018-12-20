Akhisarspor rövanşta zorlanmadı

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 4-1'le geçen Akhisarspor bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
AKHİSARSPOR 2 - 0 KARAGÜMRÜK (MAÇ SONUCU)
GOL: 73' Elvis Manu (AKHİSARSPOR) (GOLÜ İZLEMEKİ İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 90+3' Jeremy Bokila (AKHİSARSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
41. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde Manu, Fatih Kuruçuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43. dakikada atışı kullanan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
73. dakikada Akhisarspor öne geçti. Bokila'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Manu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
90+1. dakikada Akhisarspor yine penaltı kazandı. Ceza alanında Eray Ataseven'in pasında Yiğit İncedemir'in topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada atışı kullanan Bokila, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Akhisarspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Baltacı, Murat Şener
AKHİSARSPOR: Bora Körk, Gökmen Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Doğukan Nelik, Kadir Keleş (Dk. 32 Güray Vural), Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Bilal Kısa (Dk. 72 Bokila), Larsson, Regattin (Dk. 64 Onur Ayık), Manu
FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Abdulhamit Yıldız, Ufuk Akyol, Gökay Iravul (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Burak Göksel, Ramazan Civelek (Dk. 89 Harun Büyükakgül), Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Anıl Taşdemir), Emir Gökçe
GOLLER: Dk. 73 Manu, Dk. 90+2 Bokila (Penaltıdan) (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Hüseyin Öztürk, Dk. 42 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Larsson (Akhisarspor)
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