Kar tatili

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bolu ile G.Saray arasında dün akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.Stada gelen TFF yetkilileri, zeminin temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle yapılan temizleme çalışmaları yetersiz kaldı.TFF, mücadelenin ileri bir tarihte oynanacağını duyurdu.Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kar topu oynadı. Bir süre sahada kalan oyuncular daha sonra soyunma odasına girdi.2 küreme aracı ve 10 personelle yapılan kar temizleme çalışmaları sırasında stat hoparlörlerinden "Karlar düşer, düşer düşer ağlarım" şarkısının çalınması yüzleri güldürdü.Yayıncı kuruluş ATV, maç için tüm hazırlıklarını yaptı ancak kurulan kameralar bile karla kaplandı.BOLU'YA gelmeden önce meteorolojiden aldığımız bilgilerde 18.00'de kar yağışının olacağını biliyorduk. Ancak beklenen kar daha erken başladı. Artık herkesin elinde akıllı telefonlar var. Saat başı hava durumu veriliyor. Çok önceden böyle bir durum yaşanacağı belliydi. TFF de bunu değerlendirerek mücadeleyi başka bir güne alabilirdi. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Bolu Stadı miadını doldurdu. Türkiye'nin birçok yerinde inanılmaz modern, alttan ısıtmalı stadyumlar yapıldı. Bolu'nun da böyle bir stada ihtiyacı var. TFF maçı yarın bugün oynatma kararı alsa ciddi bir buzlu zemin riski olacaktı. İleri bir tarihe ertelenmesi çok yerinde bir karar oldu.