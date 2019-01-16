Kar tatili

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bolu ile G.Saray arasında dün akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Öğle saatlerinde bastıran kar yağışının ardından kentte beyaz örtü 15 santimetreye ulaştı. Stada gelen TFF yetkilileri, zeminin temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle yapılan temizleme çalışmaları yetersiz kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, saha zemininde 3 kez yaptığı incelemenin ardından şartların futbol oynamaya müsait olmadığını belirleyerek karşılaşmayı erteledi. TFF, mücadelenin ileri bir tarihte oynanacağını duyurdu.
KAR TOPU OYNADILAR
Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kar topu oynadı. Bir süre sahada kalan oyuncular daha sonra soyunma odasına girdi.
ŞARKILI GÖNDERME!
2 küreme aracı ve 10 personelle yapılan kar temizleme çalışmaları sırasında stat hoparlörlerinden "Karlar düşer, düşer düşer ağlarım" şarkısının çalınması yüzleri güldürdü.
KAMERALAR KAYBOLDU
Yayıncı kuruluş ATV, maç için tüm hazırlıklarını yaptı ancak kurulan kameralar bile karla kaplandı.
LEVENT TÜZEMEN BOLU'DAN BİLDIRIYOR
Önceden hesap edilmeliydi
BOLU'YA gelmeden önce meteorolojiden aldığımız bilgilerde 18.00'de kar yağışının olacağını biliyorduk. Ancak beklenen kar daha erken başladı. Artık herkesin elinde akıllı telefonlar var. Saat başı hava durumu veriliyor. Çok önceden böyle bir durum yaşanacağı belliydi. TFF de bunu değerlendirerek mücadeleyi başka bir güne alabilirdi. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Bolu Stadı miadını doldurdu. Türkiye'nin birçok yerinde inanılmaz modern, alttan ısıtmalı stadyumlar yapıldı. Bolu'nun da böyle bir stada ihtiyacı var. TFF maçı yarın bugün oynatma kararı alsa ciddi bir buzlu zemin riski olacaktı. İleri bir tarihe ertelenmesi çok yerinde bir karar oldu.
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