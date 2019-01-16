Kupada perşembe gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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