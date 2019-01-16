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Kupada perşembe gününün hakemleri belli oldu

Son 16 turunda yarın yapılacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:10

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

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