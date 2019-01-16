Serdar’a ‘F.Bahçe’ önlemi

KADRO dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok, A Takım'dan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. İki oyuncu da alacaklarına karşılık serbest kalmak için TFF'ye başvurdu. Serdar Aziz için 4 miylon Euro bonservis isteyen G.Saray cephesi, milli stoperin birikmiş 1.8 milyon Euro alacağını hemen yatırma kararı aldı. Yönetim bu hamleyle Serdar'ın bedavaya F.Bahçe'ye gitmesini engelleyecek