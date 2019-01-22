Akhisarspor - Kayserispor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 18.00'de başlayan Akhisarspor - Kayserispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Akhisarspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
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Takımların kadroları şöyle:
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Abdou Sissoko, Güray Vural, Aykut Çeviker, Rajko Rotman, Adrien Regattin, Josue, Helder Barbosa, Sokol Cikalleshi
Yedekler: Milan Lukac, Bora Körk, Onur Ayık, Elvis Manu, Loteteka Bokila, Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Gökmen Aydoğdu
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Kana Biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Acar, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Deniz Türüç, Artem Kravets
Yedekler: Silviu Lung, Emre Demir, Silvestre Varela, Abdullah Gürbüz, Tjaronn Chery, Cristian Sapunaru, Hakan Çıtak, Kazım Çelik, Adem Doğan, Mert Özyıldırım
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