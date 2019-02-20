Kupada rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Şubat Salı:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)