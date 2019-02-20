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Kupada rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Giriş: 20 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:03

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Şubat Salı:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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