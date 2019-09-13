Erzincanspor, Muş Menderes’i eledi

A Spor'un futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları sona erdi. Erzincanspor sahasında konuk ettiği Muş Menderesspor'u 3-1 yenerek 3. tura yükseldi. Ev sahibi takımı galibeyete taşıyan goller Burak Aydın, Halil Yılmaz ve Emre Turan'dan geldi. Konuk takımın tek sayısını Faruk Çiçek kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları 24-25-26 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



EDİRNE 10 KİŞİYLE GÜLDÜ

Edirnespor deplasmanda karşılaştığı Sultanbeyli Belediyesi'ni Arda Hilmi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur vizesini aldı. Konuk ekipte 59. dakikada Sefa Turan kırmızı kart gördü.