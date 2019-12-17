Samsunspor - Çaykur Rizespor (Canlı İzle)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Samsun Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Serkan Tokat yönetiyor. Saat 16:30'da başlayan maç A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçı Sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz. İki takım arasındaki ilk maçı sahasında Çaykur Rizespor, 3-2 kazanmıştı.
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*Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Caner Arıcı, Ramazan Çevik, Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Kubilay Yavuz, Onur Eriş, Ferhat Çulcuoğlu, İslam İlkin, Ahmethan Köse
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Attamah, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Muhammet Çelik, Marko Scepovic
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