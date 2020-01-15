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BB Erzurum-Beşiktaş Maçı A Spor'da

Giriş: 15.01.2020 08:00
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında, TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Karşılaşma, A Spor farkıyla naklen, şifresiz ve HD kalitesi ile canlı yayınlanacak. İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılıp, rövanş için avantaj elde etmek.

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