Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

KUPA 11'İNCİ KEZ BEŞİKTAŞ'IN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11'inci kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.