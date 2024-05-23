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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…
Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 23:40

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor, izleyenlere nefes kesen bir karşılaşma yaşattı. Siyah-beyazlı ekibin geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmasıyla birlikte Türkiye Kupası, Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseldi. Öte yandan şampiyon Beşiktaş, kupa seremonisinden hemen önce dikkat çeken anlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

Son dakika haberleri… Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor'u Rachid Ghezzal (P), Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 yenen Beşiktaş, 2 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

Bu sezon ligde istediğini bulamayan siyah-beyazlılar, kupada taraftarlarına şampiyonluk hediye ederek kötü geçen sezonu unutturmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

Daha önce Trabzonspor ile finalde 4 kez karşılaşan Beşiktaş 1975 ve 1990 yıllarının ardından bu sezon da kupayı kazanma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, finalde 1977 ve 1984 yıllarında ise bordo-mavili ekibe kupayı kaptırmıştı.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

KUPA 11'İNCİ KEZ BEŞİKTAŞ'IN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11'inci kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…

BEŞİKTAŞ, SON 6 FİNALİN HEPSİNİ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 finalde de kupaya uzanan taraf oldu.

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