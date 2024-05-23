Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
23:40
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi anlar! Şampiyon Beşiktaş, kupayı almadan hemen önce…
Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor, izleyenlere nefes kesen bir karşılaşma yaşattı. Siyah-beyazlı ekibin geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmasıyla birlikte Türkiye Kupası, Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseldi. Öte yandan şampiyon Beşiktaş, kupa seremonisinden hemen önce dikkat çeken anlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…