Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs'ta oynanacak

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
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