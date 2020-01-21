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Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs'ta oynanacak

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 21 Mayıs 2020 Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekiminin 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Giriş: 21.01.2020 12:51 Güncelleme: 21.01.2020 12:53

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.

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