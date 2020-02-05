Sahne Falette’in

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal GMG Kırklarelispor maçında kadro değişikliğine gidecek. Ara transferde kadroya katılan Simon Falette'in bugün ilk kez sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Ligde oynama şansı bulamayan Adil Rami'nin de ilk 11'de sahaya çıkacağı, ayrıca devre arasında İstanbulspor'dan geri çağrılan Allahyar Sayyadmanesh'in de süre alabileceği bildirildi.



ALPER POTUK LİSTEDE YOK

FENERBAHÇE'DE Alper Potuk, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen takım listesinde yer almadı. Ara transfer döneminde 28 yaşındaki futbolcunun adı Çaykur Rizespor'la anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Lisansı askıya alınan Alper bu sezon forma giyemeyecek.