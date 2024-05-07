Ernest Muçi: Finale çıktığımız için mutluyuz

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular Ernest Muçi ve Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını ve finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Ernest Muçi, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Herkes bizden galibiyet ve finale çıkmamızı bekliyordu. Taraftara da bu noktada teşekkür etmek istiyorum, bizlere gösterdikleri destekten dolayı. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Her topa, mücadeleye girdiğimizden dolayı onlar da memnun olmuştur. Karakter gösterdiğimizden dolayı onlar da memnun olmuşlardır. Finale çıktığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Taraftarın yarattığı atmosferin kendilerine çok yardımcı olduğuna dikkat çeken Muçi, "Bu takım, bu atmosferi her zaman hak ediyor. Atmosfer bize çok yardımcı oldu, maçta her şeyimizi verebildik. Hepimiz için, taraftarımız için önemli bir galibiyetti" şeklinde konuştu.

MILOT RASHICA: BU KÖTÜ SEZONU KUPAYLA SONUÇLANDIRMA İHTİMALİMİZ VAR

Kötü bir sezon geçirdiklerini ancak bu kötü sezonu kupa ile tamamlayabileceklerini dile getiren Milot Rashica, "Çok mutluyuz. Herkesin bildiği gibi zor bir sezon geçiriyoruz. Hala geçirdiğimiz bu kötü sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için, oyuncular ve kulüp için çok önemli bir final maçına çıkacağız. Bu galibiyet de önemliydi. Taraftarımızın da inanılmaz desteğini aldık bugün. Umarım bu finalde de kupaya uzanan taraf oluruz" diye konuştu.