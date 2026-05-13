Kupada kritik randevu! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının 11’leri belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında saat 20.30'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Zorlu mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
GENÇLERBİRLİĞİ XI: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda Çağan, Fıratcan, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk, Furkan Ayaz.
TRABZONSPOR XI: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchourai, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor'u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir'i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı.
Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.
KUPADA 294. MÜCADELE
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.
9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI
Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.
Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.
İKİ TAKIM KUPADA 8 MAÇ YAPTI
Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu. Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.