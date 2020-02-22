Kupada yarı final programı belli oldu

Giriş: 22.02.2020 07:00
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı. Kupanın ilk randevusunda 3 Mart Salı günü Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev mücadele saat 20.30'da başlayacak. ATV ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak zorlu karşılaşmaların programı şöyle:

3 MART SALI:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe

4 MART ÇARŞAMBA:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanya

21 NİSAN SALI:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor

22 NİSAN ÇARŞAMBA:
20.30 A.Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

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