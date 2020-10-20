İçel İdmanyurdu bir üst turda! İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur karşılaşmaları devam ediyor. İlk turda penaltılarda Ceyhanspor'u eleyen İçel İdmanyurdu, ikinci turda Payasspor'u 6-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdıran takım oldu. İçel İdmanyurdu'nu üst tura çıkaran golleri 13. dakikada Aslan Gök, 20. dakikada Uğur Ayhan, 30. dakikada Fazlı Ayan, 42. dakikada penaltıdan Yaşar Çetin, 70. dakikada Gülhan Özdemir ve 90. dakikada Hakkı Tosun kaydetti.

Hatay temsilcisi Payasspor'u farklı geçen İçel İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

GOL | İçel İY 1-0 Payasspor

GOL | İçel İY 2-0 Payasspor

GOL | İçel İY 3-0 Payasspor

GOL | İçel İY 4-0 Payasspor

GOL | İçel İY 5-0 Payasspor

GOL | İçel İY 6-0 Payasspor