Karşıyaka şov yaptı mutlu sona ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Karşıyaka, sahasında ağırladığı Bergama Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 3. tura yükselen ekip oldu. Karşılaşmanın henüz 38. saniyesinde Kaf-Kaf, Battal Demirbilek'in ceza sahası dışından muhteşem vuruşunda bulduğu golle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken 60. dakikada Özkan Duman, kendi başlattığı pozisyonda yaptığı plaseyle farkı 2'ye çıkardı. 86'da Batuhan Kara, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Karşıyaka adını bir üst tura yazdırırken, Bergama Belediye kupaya veda eden taraf oldu.