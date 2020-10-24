Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

A SPOR'DAN naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Riva'da yapılan kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.3. turda Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, H.K. Kayserispor, Ankaragücü, A.Hatayspor, BB Erzurumspor ve Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalar, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.