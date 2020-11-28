Kupa heyecanı katlanarak artıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5. turda, bir alt turdan gelen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
MAÇLAR YİNE A SPOR FARKIYLA YAYINLANACAK
Kupa rekabeti A Spor'da yaşanmaya devam edecek. A Spor, karşılaşmaları naklen ekrana getirirken maç öncesi ve sonrası gelişmeleri de futbolseverlerle buluşturacak.
ALTINTOP, YALÇIN VE KAFKAS KATILDI
Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas hazır bulundu.
TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR
BEŞİKTAŞ-TARSUS İDMANYURDU
GALATASARAY-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
FENERBAHÇE-KARACABEY BLD.
DİĞER EŞLEŞMELER
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Y. Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
F. TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor
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