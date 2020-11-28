Kupa heyecanı katlanarak artıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5. turda, bir alt turdan gelen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.



MAÇLAR YİNE A SPOR FARKIYLA YAYINLANACAK

Kupa rekabeti A Spor'da yaşanmaya devam edecek. A Spor, karşılaşmaları naklen ekrana getirirken maç öncesi ve sonrası gelişmeleri de futbolseverlerle buluşturacak.



ALTINTOP, YALÇIN VE KAFKAS KATILDI

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas hazır bulundu.



TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR

BEŞİKTAŞ-TARSUS İDMANYURDU

GALATASARAY-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

FENERBAHÇE-KARACABEY BLD.



DİĞER EŞLEŞMELER

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Y. Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

F. TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor