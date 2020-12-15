Aslan Belhanda ile turladı! Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kupanın en başarılı ekibi olan Galatasaray, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Darıca Gençlerbirliği maç boyunca güçlü rakibine iyi direnirken, sarı kırmızılı takım Belhanda'nın 44. dakikada penaltıdan attığı golle tur atlayan taraf oldu.

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GOL | Galatasaray 1-0 Darıca G.Birliği