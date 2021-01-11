Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tek maç eleme sistemine göre oynanmaya devam edecek kupada, son 16 turundaki mücadelelerin hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Giriş: 11.01.2021 10:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 12 Ocak'ta başlıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde statüsü değişen ve tek maç elem sistemine göre oynanan kupada, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da boy göstereceği son 16 turundaki müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;

YARIN (12 OCAK SALI)

15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL

18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA

13 OCAK ÇARŞAMBA

15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA

18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN

20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA

14 OCAK PERŞEMBE

18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ

20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda atılan en güzel 10 gol
Beşiktaş son 16'ya kanatlandı! Beşiktaş 3-1 Tarsus İY
Beşiktaş'ta Güven Yalçın penaltı kaçırdı! İşte o pozisyon
BİZE ULAŞIN