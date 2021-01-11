Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 12 Ocak'ta başlıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde statüsü değişen ve tek maç elem sistemine göre oynanan kupada, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da boy göstereceği son 16 turundaki müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.



Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;



YARIN (12 OCAK SALI)



15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL



18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER



20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA



13 OCAK ÇARŞAMBA



15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA



18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN



20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA



14 OCAK PERŞEMBE



18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ



20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK