Son dakika: Tur atlayan takımı penaltılar belirledi! Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET

Son dakika: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 120+1'de tutundu. Kupaya son 32 turunda dahil olan ve Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Normal süresi 0-0 biten maçta 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle geriye düşen Galatasaray, 120+1'de Luyindama'nın golüyle eşitliği sağladı ve maçı penaltılara götürdü. Penaltıları 7-6'lık skorla kazanan Cimbom, toplamda ise rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.

GOL | Y. Malatyaspor 1-0 Galatasaray

GOL | Y. Malatyaspor 1-1 Galatasaray

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı ile birlikte dördüncü maçına çıktı. Malatyas ekibi kupada sırasıyla Hopaspor, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon'u eledi. Sarı kırmızılı takım ise turnuvaya son 32 turunda dahil oldu. Son 32'de Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Cimbom, Younes Belhanda'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün 3 maç oynandı. Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor da Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Antalyaspor ve Sivasspor'un ardından çeyrek finale kalan üçüncü takım Galatasaray oldu.





ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇININ ÖZETİ

Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖZETİ

Sivasspor 2-1 Adana Demirspor Maç Özeti (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)