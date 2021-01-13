Video Spor Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET

Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET

Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET
13.01.2021 | 00:36

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Yeni malatyaspor'a konuk oldu. Ev sahibi takım 102. dakikada öne geçmesine rağmen, Galatasaray 120+1'de Luyindama ile beraberliği buldu ve maçı penaltılara götürdü. Penaltı atışları sonucunda tur atlayan ve çeyrek finale yükselen taraf Galatasaray oldu. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının özeti...

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MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre, yerden şutunu çekti. Kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu Chebake kornere gönderdi.

26'ncı dakikada Zeki, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi gören bir noktadan please şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.

29'uncu dakikada Adem, orta alandan topla birlikte rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Zeki'nin sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

39'uncu dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

57'nci dakikada Babel, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği sert şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kurtardı.

78'inci dakikada Mustafa'nın ceza sahası içerisine açtığı ortada meşin yuvarlak son anda savunmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

85'inci dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışına iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

86'ncı dakikada Galatasaray savunmanın hatasında Umut Bulut'un kaptığı topu Youssuf'a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Youssuf'un yerden çektiği şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara kaldı.

96'ncı dakikada ceza sahası dışından Diagne'nin çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.

100'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut sert şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

115'inci dakikada Muhammed'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutu kaleci Ertaç kurtardı.

120'nci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Uzatma dakikaları da 1-1'lik eşitlik ile noktalanarak, karşılaşma penaltılara kaldı.

Penaltılarda Galatasaray 7-6'lık skorla Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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