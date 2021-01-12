Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Antalyaspor! İlk yarıda fişi çektiler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçları bugün başladı. Gençleriyle adından söz ettiren Bursaspor ile Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor çeyrek finale çıkmak için mücadele etti. Karşılaşmayı Ersun Yanal'ın öğrencileri 3-0 kazandı. Antalyaspor, zorlu geçmesi beklenen maçı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 tamamladı.

BURSASPOR: 0

ANTALYASPOR: 3

Goller: 6' Hakan Özmert (PEN) - 34' Gökdeniz Bayraktar - 36' Jahovic



İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)

GOL | Bursaspor 0-1 Antalyaspor

GOL | Bursaspor 0-2 Antalyaspor

GOL | Bursaspor 0-3 Antalyaspor

Antalyaspor, Bursaspor deplasmanında 6. dakikada Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz'in golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor, 36. dakikada Jahovic ile bir gol daha buldu ve 3-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

BURSASPOR

Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, Aykut, Ali, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör

YEDEKLER

Canberk, Ramazan, Ozan, Çağatay, İsmail Can, Recep, Kerem, Eren, Tuğbey, Ertuğrul

ANTALYASPOR

Ferhat, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Imeri, Hakan, Doğukan, Sam, Gökdeniz, Jahovic

YEDEKLER

Doğukan, Enes, Ersan, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem, Ali Eren

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor - FT Antalyaspor maçını beraber izledi.

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