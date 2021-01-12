Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Antalyaspor! İlk yarıda fişi çektiler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçları bugün başladı. Gençleriyle adından söz ettiren Bursaspor ile Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor çeyrek finale çıkmak için mücadele etti. Karşılaşmayı Ersun Yanal'ın öğrencileri 3-0 kazandı. Antalyaspor, zorlu geçmesi beklenen maçı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 tamamladı.
BURSASPOR: 0
ANTALYASPOR: 3
Goller: 6' Hakan Özmert (PEN) - 34' Gökdeniz Bayraktar - 36' Jahovic
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)
GOL | Bursaspor 0-1 Antalyaspor GOL | Bursaspor 0-2 Antalyaspor GOL | Bursaspor 0-3 Antalyaspor
Antalyaspor, Bursaspor deplasmanında 6. dakikada Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz'in golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor, 36. dakikada Jahovic ile bir gol daha buldu ve 3-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
BURSASPOR
Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, Aykut, Ali, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör
YEDEKLER
Canberk, Ramazan, Ozan, Çağatay, İsmail Can, Recep, Kerem, Eren, Tuğbey, Ertuğrul
ANTALYASPOR
Ferhat, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Imeri, Hakan, Doğukan, Sam, Gökdeniz, Jahovic
YEDEKLER
Doğukan, Enes, Ersan, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem, Ali Eren
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor - FT Antalyaspor maçını beraber izledi.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.