Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ATV ekranlarında başlıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki karşılaşma bu akşam 20:45'te başlayacak. Pandemiden dolayı değişen statü gereği çeyrek final turu da tek maç olarak oynanıyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka heyecan fırtınasına sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar salı, çarşamba ve perşembe akşamları oynanacak.

4 karşılaşma ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlarken Galatasaray, Alanya deplasmanına konuk olacak. Sivasspor - Antalyaspor maçının dışında Konyaspor ve Beşiktaş Pazar akşamından sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV'DE!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması Salı akşamı 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Osayi, Valencia, Thiam

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Youssouf, Giuliano, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Crivelli

Kupada dev maç! Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor...