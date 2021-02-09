Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray'a kaybederek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir'i eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. Başakşehir ise kupada tur atlayarak kötü gidişe dur demek istiyor. İşte kritik maç hakkındaki son bilgiler...

Giriş: 09.02.2021 10:58 Güncelleme: 09.02.2021 11:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ATV ekranlarında başlıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki karşılaşma bu akşam 20:45'te başlayacak. Pandemiden dolayı değişen statü gereği çeyrek final turu da tek maç olarak oynanıyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka heyecan fırtınasına sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar salı, çarşamba ve perşembe akşamları oynanacak.

4 karşılaşma ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlarken Galatasaray, Alanya deplasmanına konuk olacak. Sivasspor - Antalyaspor maçının dışında Konyaspor ve Beşiktaş Pazar akşamından sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV'DE!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması Salı akşamı 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Osayi, Valencia, Thiam

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Youssouf, Giuliano, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Crivelli

Kupada dev maç! Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor...

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