Haberler
Galeri
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tarihine geçen o yıldızlar! İki takımda da oynayanlar...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:19
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tarihine geçen o yıldızlar! İki takımda da oynayanlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Dev derbi öncesi öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcuları sizler için listeledik. Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e, Mert Nobre'den Feyyaz Uçar'a kadar birçok isim, listede yer aldı. İşte o futbolcular...