Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:19

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tarihine geçen o yıldızlar! İki takımda da oynayanlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Dev derbi öncesi öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcuları sizler için listeledik. Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e, Mert Nobre'den Feyyaz Uçar'a kadar birçok isim, listede yer aldı. İşte o futbolcular...

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması, yarın dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı saat 20.30'da sahasında konuk edecek. Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…

- Cengiz Ünder

- Tayfur Havutçu

- Feyyaz Uçar

- Saffet Sancaklı

- Sergen Yalçın

- Oktay Derelioğlu

- Alpay Özalan

- Ali Güneş

- Tayfun Korkut

- Mustafa Doğan

- Tümer Metin

- Mert Nobre

- Mehmet Yozgatlı

- Rüştü Reçber

- Burak Yılmaz

- Mehmet Aurelio

- Egemen Korkmaz

- Mamadou Niang

- Caner Erkin

- Gökhan Gönül

- İsmail Köybaşı

- Jeremain Lens

- Tolgay Arslan

- Jose Sosa