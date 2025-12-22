Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tarihine geçen o yıldızlar! İki takımda da oynayanlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması, yarın dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı saat 20.30'da sahasında konuk edecek. Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…