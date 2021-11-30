3 günde 18 maç

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün 9 maçla başlayacak. Üç gün sürecek kupa heyecanında toplam 54 maç oynanacak ve 18'i (6 maç dönüşümlü) A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İlk canlı yayın bugün 13.00'teki Kasımpaşa-B.Ü. Alanya Kestel maçı. Maraton perşembe günü 21.00'deki Gaziantep FK-Sakarya karşılaşması ile bitecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini eleyen 27 takım, geçen sezon ligi ilk 5'te bitiren Sivas, Trabzonspor, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın da katılımıyla 32 takımın yer alacağı 5. tura yükselecek.
A SPOR'DA BUGÜN
13.00 Kasımpaşa-B.Ü. Alanya Kestelspor
*15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
*15.00 Altay-Manisa FK
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor
21.00 FTA Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
A SPOR'DA YARIN
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor
*15.00 Adanaspor-Kocaelispor
*15.00 V. Fatih Karagümrük-Sarıyer
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor
19.00 Yukatel Kayserispor-A. H. Iğdır FK
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
A SPOR'DA PERŞEMBE
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
*15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
*15.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 İ.H. Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.