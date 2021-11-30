3 günde 18 maç

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün 9 maçla başlayacak. Üç gün sürecek kupa heyecanında toplam 54 maç oynanacak ve 18'i (6 maç dönüşümlü) A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İlk canlı yayın bugün 13.00'teki Kasımpaşa-B.Ü. Alanya Kestel maçı. Maraton perşembe günü 21.00'deki Gaziantep FK-Sakarya karşılaşması ile bitecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini eleyen 27 takım, geçen sezon ligi ilk 5'te bitiren Sivas, Trabzonspor, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın da katılımıyla 32 takımın yer alacağı 5. tura yükselecek.



A SPOR'DA BUGÜN

13.00 Kasımpaşa-B.Ü. Alanya Kestelspor

*15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

*15.00 Altay-Manisa FK

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor

21.00 FTA Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler



A SPOR'DA YARIN

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor

*15.00 Adanaspor-Kocaelispor

*15.00 V. Fatih Karagümrük-Sarıyer

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor

19.00 Yukatel Kayserispor-A. H. Iğdır FK

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor



A SPOR'DA PERŞEMBE

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

*15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

*15.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İ.H. Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor