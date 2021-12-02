Alanyaspor acımadı

SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 3. Lig kulüplerinden Osmaniyespor'u 6-0'lık sonuçla bozguna uğrattı. Mücadelenin 20. dakikasında Diedhiou'nun golüyle öne geçen Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı. 54'te Emre Akbaba farkı 2'ye çıkarırken 58'de Wilson 3-0'ı buldu. 68'de Oğuz Aydın fileleri sarsarak maçı kopardı. 81'de Efecan sahneye çıkarken 87'de Tetah fişi çekti. Bu sonuçla Alanyaspor 5. tura yükselirken Osmaniye kupaya veda etti
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