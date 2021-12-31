Gaziantep penaltılarla Timsah’ı avladı

Gaziantep FK, sahasında Bursaspor'u konuk etti. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. Mirza Cihan 58. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirdi. 61'de Mustafa Bozan'ın hatasını affetmeyen Burak Altıparmak, skoru 1-1 yaptı. Normal süre ve uzatmalar bu sonuçla bitince maç penaltılara gitti. Gaziantep, penaltıları 5-4 kazanıp turu kaptı.
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