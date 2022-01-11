Kupa kuraları cuma çekiliyor

Giriş: 11.01.2022 06:59
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve yine A Spor'dan naklen, şifresiz olarak ekranlara gelecek.
KURAYA KATILACAK TAKIMLAR ŞÖYLE: SERİ BAŞI: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
SERİ BAŞI OLMAYAN: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.

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