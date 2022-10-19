Mavi Şimşek tam gaz devam

Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da muhteşem start verdi. Mavi Şimşek, 3. tur mücadelesinde 2. Lig kulüplerinden Adıyaman FK'yı 5-0 mağlup etti. Mücadelenin 44. dakikasında Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçen mavi-lacivertliler, ikinci yarıda oyuna giren Erhun Öztümer'in 60'taki aşırtma vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Erhun 64'te plasesiyle 3-0'ı bulurken, 74'te de ağları sarsarak hat-trick yaptı. Gökhan Töre de uzaktan jeneriklik golüyle sonucu belirledi: 5-0. Adana Demirspor 4. tura yükselirken, Adıyaman FK kupaya veda etti.



ÇAYKUR RIZESPOR GÜLE OYNAYA GALİP GELDİ

RIZESPOR, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Boyabat 1868 Spor'u 3-0 ile rahat geçip adını 4. tura yazdırdı. Karadeniz ekibi daha ilk dakikalarda oyununu kabul ettirdi. 12'de Deniz Hümmet ile üstünlüğü bulan Rizespor, 4 dakika sonra Bolasie'nin golüyle farkı açtı: 2-0. Devreyi önde kapatan mavi-yeşilliler, 62. dakikada da forveti Anthony van den Hurk'un penaltıdan ağları sarsmasıyla farka koştu: 3-0.



KASIMPAŞA UZATMADA KAZANDI

SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa, geriye düştüğü maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu sahasında 2-1 yenip turladı. 30'da Erdem Beytaş'ın füzesiyle Mersin öne geçti. Ancak Paşa'ya 80'de Ali Sühan eşitliği getirdi. Uzatmada Tirpan'ın golü skoru belirledi: 2-1.



HEYECAN A SPOR'DA SÜRECEK

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Eleme Turu bugün oynanacak 20 maçla devam edecek. Birbirinden heyecanlı mücadelelerin 5'i A Spor'da olacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek zorlu maçlar, Türkiye'nin dört bir yanından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.



İŞTE CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR

13:00......Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

15:00......Boluspor - Fethiyespor

17:00......Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

19:00......Atakaş Hatayspor - Düzcespor

21:00......Galatasaray - Kastamonuspor



KUPADA DIĞER SONUÇLAR

SERIK BELEDIYE-Batman Petrol:.......................... 2-1

ANKARASPOR-Pazarspor:.............2-1 (uzatmalarla)

MANISA FK-Eynesil Bld:................ 9-8 (penaltılarla)

KAYSERISPOR-Iğdır FK:........................................ 2-1

ALTAY-EFELER 09 SPOR..................1-2 (uzatmalarla)