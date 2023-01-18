Sivas turu kaptı

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig temsilcisi Karacabey’i farklı yenip adını çeyrek finale yazdırdı

Giriş: 18.01.2023 07:00
Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve düşme hattına demir atan Demir Grup Sivasspor ile 2. Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Teco Karacabey Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki buluşmasında gülen Yiğidolar oldu. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Sivas ilk yarıyı 38'de Hakan Arslan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. 74'te yine sahneye Hakan çıktı. Skoru 84'te N'Jie ilan etti. Kupa yolculuğuna Esenler Erok'u 5-2 yenerek başlayan Sivas, bu galibiyetle çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Karacabey, Bandırmayı 3-0, Giresun'u 5-0 yenerek büyük bir sürprize imza attığı kupa macerasına son 16 turunda veda etti.

İSTEDİĞİMİZ YERLERE GELECEĞİZ
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları maç sonrası şunları söyledi: "İki tarafı götürmek zorluyor. Herkes baksın en çok maçı kim oynamış. Sezonu en erken açan ve kapatan biziz. O yüzden böyle aksaklıklar olacak. Kupa gibi ligde de istediğimiz yere geleceğiz. Ciddi ve disiplinli oynayıp güzel bir galibiyet aldık."

9 MAÇ SONRA KALEYİ KAPATTI
Sivasspor bu sezon en son 27 Ekim 2022'de Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj'u 3-0 yendiği maçta kalesini gole kapatmıştı. Sonrasındaki 9 mücadeleden 4 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyetle ayrılan kırmızı- beyazlılar kalesinde 17 gol görmüştü. Rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

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