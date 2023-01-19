Başakşehir bileti kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'ü penaltı atışları sonrası 7-5 yenen Medipol Başakşehir çeyrek finale çıktı. Gergin geçen karşılaşmada Karagümrük 68'de Diagne'nin golüyle öne geçerken, Levent 71'de kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Uzatmalarda Kerim Frei ev sahibini öne geçirdi, 120'de ise VAR uyarısıyla çalınan penaltıda Deniz Türüç maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Başakşehir, kupada tur biletini kaptı.



MESUT ÖZİL GERİ DÖNDÜ

Başakşehir'de dün maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra formasına kavuştu. Yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olan ve uzun bir tedavi süreci geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 61 dakika sahada kaldı.



PiRLO'DAN PROTESTO!

Hakem kararlarına tepki gösteren Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, maçın ardından basın toplantısına çıkmadı. K.Gümrüklü futbolcular ve teknik heyet, soyunma odası koridorlarında da hakem Mert Güzenge'yi alkışlayarak protesto etti.



PENALTILARDA SİNİRLER GERİLDİ

KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 120. dakikada verilen penaltıda hakem Mert Güzenge'ye tepki gösterdi. Ardından seri penaltı atışlarında yine tansiyon yükseldi. Karagümrük kalecisi Viviano, Başakşehir'in kullandığı 5. penaltıyı kurtardı. Ancak VAR uyarısıyla kalecinin ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. Bu karar kırmızı-siyahlıları çok kızdırdı. İki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Andrea Pirlo tartıştı. Pirlo, son penaltıyı seyretmeden soyunma odasına gitti. Diagne de arkadaşlarına "Penaltıyı bırakın, içeri girelim" dedi ancak bekledi. Futbolcular maç sonu kapıları tekmeledi.