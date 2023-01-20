Müthiş maçta çeyrek bileti Gaziantep kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Konyaspor'un mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. 120 dakikası 1-1 biten maçta Erol Bulut'un ekibi penaltılarla rakibini eleyip çeyrek finale adını yazdırdı. Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ise ilk sınavından boynu bükük ayrıldı. 108. dakikada savunmanın hatasını affetmeyen Mustafa Eskihellaç, Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi. 120'de kazanılan penaltıda Guilherme'nin atışını kaleci Günay kurtardı. Ancak 120+4'te Diouf, kafayla ağları sarsıp durumu 1-1 yaptı ve takımını umutlandırdı. Penaltılarda da büyük çekişme yaşandı… Uğurcan 7. atışı kaçırınca kırmızı-siyahlılar 7-6 ile turu kaptı



AMIR KADROYA ALINMADI

KONYASPOR'UN yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Beşiktaş'ın transferde bir numaralı hedefi olan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i dünkü maçın kadrosuna almadı. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki Bosnalı oyuncunun sakat olduğu gerekçesiyle oynatılmadığı bildirildi.