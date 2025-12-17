Son dakika haberi: Trabzonspor, kupaya mağlubiyetle başladı! Alanyaspor Güven Yalçın ile kazandı…

TEKKE İLE İLK YENİLGİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kupadaki 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupada genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇIN ÖZETİ

