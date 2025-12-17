Son dakika haberi: Trabzonspor, kupaya mağlubiyetle başladı! Alanyaspor Güven Yalçın ile kazandı…

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev aldı. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlandı.
Konuk ekip mücadeleyi, Güven Yalçın'ın 17.dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve grubuna galibiyetle başladı. Karadeniz ekibi ise 0 puanda kaldı.
Trabzonspor, kupada bir sonraki maçını deplasmanda İstanbulspor ile oynayacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
TEKKE İLE İLK YENİLGİ
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kupadaki 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.
Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupada genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇIN ÖZETİ
