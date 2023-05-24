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A Spor’da büyük rövanş

F.Bahçe 9 yıllık özlemi bitirmek, Sivasspor da üst üste ikinci kupa hedefiyle turu istiyor

Giriş: 24 Mayıs 2023, Çarşamba 07:01
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 0-0'ın rövanşında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Son olarak 2013'te kupayı müzesine götüren Kanarya, 9 yıllık özlemi bitirmek umuduyla finali istiyor. Son şampiyon Yiğidolar'ın hedefi ise kupayı ikilemek. Maçı kazanan, final biletini alacak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltılara geçilecek. 20.30'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. F.Bahçe'de Altay, Osayi ve Lincoln, Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli takımdaki yerlerini alamayacak.

KUPADA YARIN:
Ankaragücü 1-0 yenildiği Başakşehir'i saat 20.30'da konuk edecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek

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