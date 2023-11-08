Türkiye Kupası’nda fırtına zamanı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi dün Riva'da gerçekleştirildi. A Spor'dan naklen ekranlara taşınan dev heyecanda, üçüncü eleme turunu geçen 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Bu turda kupaya dahil olan Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Çorum FK ile eşleşti. Karşılaşmalar, 5-6-7 Aralık'ta oynanacak. Maçlarını kazananlar, 5. tura çıkacak.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR
Kura çekimi öncesi konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu olduğunu belirterek, "Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
KUPADA 4. TUR EŞLEŞMELERİ:
Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor
Sakaryaspor-Ankaraspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor
Manisa FK-GMG Kastamonuspor
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor
Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928
Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK
Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Adanaspor-Esenler Erokspor
Bodrum FK-Menemen FK
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Bld
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor
Göztepe-1461 Trabzon FK
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor
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