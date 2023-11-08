Türkiye Kupası’nda fırtına zamanı

urkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi dün Riva'da gerçekleştirildi.Bu turda kupaya dahil olan Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Çorum FK ile eşleşti. Karşılaşmalar, 5-6-7 Aralık'ta oynanacak. Maçlarını kazananlar, 5. tura çıkacak.Kura çekimi öncesi konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu olduğunu belirterek,diye konuştu.Atakaş Hatayspor-Düzce Cam DüzcesporAnkara Keçiörengücü-Muş 1984 MuşsporSakaryaspor-AnkarasporMKE Ankaragücü-İskenderunsporCorendon Alanyaspor-KocaelisporSiltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 SporManisa FK-GMG KastamonusporBoluspor-Amed Sportif FaaliyetlerYılport Samsunspor-Tokat Belediye PlevnesporTeksüt Bandırmaspor-SomasporÜmraniyespor-Güneş Holding ÇankayasporEyüpspor-Ankara DemirsporÇaykur Rizespor-Bucaspor 1928Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FKTrabzonspor-Ahlatcı Çorum FKGençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif YatırımlarKasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor KulübüAdanaspor-Esenler EroksporBodrum FK-Menemen FKGaziantep FK-Etimesgut BelediyesporTÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor FaaliyetleriEMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy BldVavaCars Fatih Karagümrük-Belediye DerincesporErzurumspor-Anagold 24ErzincansporGöztepe-1461 Trabzon FKBitexen Antalyaspor-KepezsporAltay-Tuna Tarım KırklarelisporRAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor