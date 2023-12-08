Kupada gücünü sergiledi

TEKNİK direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü evinde TFF 2. Lig takımı İskenderunspor ile karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi 3-1 kazanıp sürprize izin vermedi. Ev sahibinin gollerini 16'da penaltıdan Riad Bajic, 68'de Efkan Bekiroğlu ve 75'te Chatzigiovanis'ten geldi. Konuk ekibin tek sayısını 22'de Kutay Yokuşlu kaydetti.
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