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Kupada gücünü sergiledi

Giriş: 08 Aralık 2023, Cuma 07:00
TEKNİK direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü evinde TFF 2. Lig takımı İskenderunspor ile karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi 3-1 kazanıp sürprize izin vermedi. Ev sahibinin gollerini 16'da penaltıdan Riad Bajic, 68'de Efkan Bekiroğlu ve 75'te Chatzigiovanis'ten geldi. Konuk ekibin tek sayısını 22'de Kutay Yokuşlu kaydetti.

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