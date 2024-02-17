İşte kupada çeyrek finalin programı

Türkiye'nin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin müsabaka programı belli oldu. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 27 Şubat'ta başlayacak ve 29 Şubat'ta sona erecek. A Spor'un ilk turdan bu yana naklen ekranlara getirdiği büyük heyecanda çeyrek finalin programı şu şekilde:



27 ŞUBAT SALI

20.45 Ankaragücü-Fenerbahçe

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor-Başakşehir

20.45 Beşiktaş-Konyaspor

29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray-Karagümrük