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Türkiye Kupası Haberler İşte kupada çeyrek finalin programı

İşte kupada çeyrek finalin programı

Giriş: 17 Şubat 2024, Cumartesi 07:00
Türkiye'nin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin müsabaka programı belli oldu. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 27 Şubat'ta başlayacak ve 29 Şubat'ta sona erecek. A Spor'un ilk turdan bu yana naklen ekranlara getirdiği büyük heyecanda çeyrek finalin programı şu şekilde:

27 ŞUBAT SALI
20.45 Ankaragücü-Fenerbahçe
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor-Başakşehir
20.45 Beşiktaş-Konyaspor
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray-Karagümrük

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