İşte kupada çeyrek finalin programı

Türkiye'nin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin müsabaka programı belli oldu. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 27 Şubat'ta başlayacak ve 29 Şubat'ta sona erecek. A Spor'un ilk turdan bu yana naklen ekranlara getirdiği büyük heyecanda çeyrek finalin programı şu şekilde:
27 ŞUBAT SALI
20.45 Ankaragücü-Fenerbahçe
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor-Başakşehir
20.45 Beşiktaş-Konyaspor
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray-Karagümrük
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