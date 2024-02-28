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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Trabzonspor'dan hakeme penaltı tepkisi! Onuachu'nun pozisyonunda...

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan hakeme penaltı tepkisi! Onuachu'nun pozisyonunda...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir karşısında penaltı beklediği pozisyon için devre arasında flaş tepkide bulundu.

Giriş: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:07 Güncelleme: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

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